Житель Тверской области арестован за убийство в фотомастерской

Обвиняемый в убийстве задержан Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 10 декабря 2022 года мужчина, находясь в помещении фотомастерской, расположенной на первом этаже многоквартирного дома в поселке Новозавидовский, зарезал знакомого, 1963 года рождения. От полученных в шею ран потерпевший скончался на месте происшествия.

Полицейскими подозреваемый был задержан по "горячим следам". Следователем произведен осмотр места преступления, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета и избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.