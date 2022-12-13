В Тверской области заблокировали сайты по продаже оружия Фото: архив "КП"
Прокуратурой Молоковского района в ходе мониторинга сети Интернет установлены четыре страницы, на которых в свободном доступе размещена информация о продаже боевого оружия без лицензии.
Доступ на указанные Интернет-ресурсы являлся свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля.
По выявленному факту прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Требования удовлетворены, ресурсы заблокированы.