В Тверской области заблокировали сайты по продаже оружия Фото: архив "КП"

Прокуратурой Молоковского района в ходе мониторинга сети Интернет установлены четыре страницы, на которых в свободном доступе размещена информация о продаже боевого оружия без лицензии.

Доступ на указанные Интернет-ресурсы являлся свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля.

По выявленному факту прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования удовлетворены, ресурсы заблокированы.