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НовостиОбщество13 декабря 2022 7:24

В Тверской области заблокировали сайты по продаже оружия

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области заблокировали сайты по продаже оружия Фото: архив "КП"

В Тверской области заблокировали сайты по продаже оружия Фото: архив "КП"

Прокуратурой Молоковского района в ходе мониторинга сети Интернет установлены четыре страницы, на которых в свободном доступе размещена информация о продаже боевого оружия без лицензии.

Доступ на указанные Интернет-ресурсы являлся свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля.

По выявленному факту прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования удовлетворены, ресурсы заблокированы.