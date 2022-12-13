Сотрудники ГИБДД проверяют состояние дорог в Твери

Мониторинг состояния дорог ведется ежедневно Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции проверяют состояние улично-дорожной сети в Твери. Ежедневно инспекторы ДПС ведут мониторинг на маршруте патрулирования, уделяя особое внимание состоянию проезжей части и обочин, пешеходных переходов и перекрестков.

Инспекторы осуществляют контроль за своевременным проведением снегоочистки и ликвидации наледи, а также производят замеры проезжей части на наличие рыхлого (талого) снега.

При выявлении недостатков автоинспекторы выносят предостережение и передают информацию в прокуратуру района.