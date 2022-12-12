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НовостиОбщество12 декабря 2022 17:29

После дождя в Тверской области ожидается похолодание

Ночью подморозит до -6 градусов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области снова подморозит: будьте осторожны

В Тверской области снова подморозит: будьте осторожны

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жителей Тверской области синоптики предупреждают об изменении характера погоды. После оттепели, снегопада и ледяного дождя, которые прошли 12 декабря, в регионе снова подморозит.

В ночь на 13 декабря ожидается похолодание до -6 градусов. Днем до -3. На дорогах - гололедица.

В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции Тверской области рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Будьте внимательны и осторожны.