После дождя в Тверской области ожидается похолодание

В Тверской области снова подморозит: будьте осторожны Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Жителей Тверской области синоптики предупреждают об изменении характера погоды. После оттепели, снегопада и ледяного дождя, которые прошли 12 декабря, в регионе снова подморозит.

В ночь на 13 декабря ожидается похолодание до -6 градусов. Днем до -3. На дорогах - гололедица.

В сложных погодных условиях сотрудники Госавтоинспекции Тверской области рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Будьте внимательны и осторожны.