Администрацию района в Тверской области обязали привести в порядок братские могилы

Проверку провела прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Торопецкого района в ходе проверки установлено, что объекты историко-культурного наследия "Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистами, 1942 г." и "Могила коммунистов, погибших в 1918-1919 гг. в борьбе с контрреволюцией" содержатся в ненадлежащем состоянии.

Окрасочный слой постаментов названных объектов имеет видимые повреждения (отслоение и шелушение), на самих постаментах и памятниках имеются участки с моховыми отложениями, на одной из табличек плохо читается надпись и есть сколы.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованием к муниципалитету устранить выявленные нарушения.

Требования удовлетворены, решение суда в законную силу не вступило.