Более 2000 жителей Тверской области получили ключи от квартир в новостройках Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Более двух тысяч жителей Тверского региона получили ключи в новостройках На начало октября 2022 года жители Тверской области разместили на счетах эскроу 7,1 млрд рублей: с января по сентябрь сумма выросла на 4,4%.

За девять месяцев 2022 года более 2000 человек уже получили квартиры в завершенных объектах. Застройщикам со счетов эскроу перечислены 5,5 млрд рублей.

- Приобретая квартиру на этапе строительства, люди перечисляют деньги на специальные счета эскроу в банках. Застройщики получают эти деньги только после сдачи построенного жилья в эксплуатацию, а для возведения домов используют собственные или заемные средства, - рассказали в Центробанке.

В 1,4 раза за 9 месяцев вырос общий лимит действующих кредитных договоров, заключенных между банками и застройщиками. На 1 октября банки предоставили строительным компаниям почти 18 млрд рублей на возведение жилья по 44 кредитным линиям.