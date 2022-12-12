В Тверской области спасатели помогают расчищать подъезды к соцучреждениям

Ведомство работает в режиме повышенной готовности Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области в связи с ухудшением погодных условий функционирует в режиме повышенной готовности. Развернут оперативный штаб по контролю за обстановкой, работает "горячая линия" для граждан по телефону: 8 (4822) 39-09-82.

Спасатели оказывают адресную помощь населению: расчищают проезды от снега к дошкольным и общеобразовательным учреждениям, объектам здравоохранения, сбивают сосульки и наледь на дорогах. Личный состав ПСЧ-72 расчистил проезд и территорию к МДОУ Эммаусовский детский сад общеразвивающего вида. Огнеборцы ПСЧ №1 и №4 помогли убрать снег с территории специализированного Дома ребенка "Теремок". В Удомле сотрудники МЧС России помогли очистить территорию Родильного дома.

Спасатели ПСЧ №12 и №62 расчистили снег с дорожек в детском саду Ржева. Сотрудники Рамешковского пожарно-спасательного гарнизона расчистили проезд к детскому саду "Радуга".

ГУ МЧС России по Тверской области призывает граждан быть предельно внимательными и осторожными при ухудшении погодных условий.