В День Конституции юным жителям Твери вручили паспорта

Юным жителям Твери вручили паспорта Фото: УМВД России по Тверской области

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в зале Управления по вопросам миграции состоялась торжественная церемония вручения паспорта гражданина России юным жителям Твери.

Ребятам рассказали об истории российского паспорта, о его назначении, дали наставления.

Главный документ гражданина шестерым школьникам вручал начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Тверской области полковник полиции Андрей Иванов.

- Сегодня вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Мы гордимся вами и очень надеемся, что вы запомните этот день, когда вы постепенно вступаете во взрослую жизнь, имея на руках документ о принадлежности к великой стране. От вас зависит её будущее и процветание, - сказал Андрей Иванов.

В конце встречи ребятам провели экскурсию по музейной экспозиции УМВД.