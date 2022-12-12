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НовостиОбщество12 декабря 2022 16:21

В Тверской области на 30% превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

На больничном находятся 15 000 человек
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области ОРВИ болеют 15 000 человек

В Тверской области ОРВИ болеют 15 000 человек

Фото: ПТО

На 49 календарной неделе 2022 года в Тверской области выявлено 15 000 случаев ОРВИ, что превышает уровень недельного расчетного эпидемического порога по совокупному населению на 30%.

- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена преимущественно респираторными вирусами гриппозной и не гриппозной этиологии (РС-вирусами, метапневмовирусами, грипп А (H1N1 pdm09) и др.), - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Тверской области.

На 12 декабря завершена вакцинация против гриппа за счёт бюджетных средств и продолжается за счёт средств иных источников. Привито более 580 000 человек.

Мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается.