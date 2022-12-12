Свыше 2,4 млрд рублей из федерального бюджета направят на строительство районной больницы в Тверской области

Строится здание для Бежецкой ЦРБ. Фото: ПТО

На строительство Бежецкой центральной районной больницы из федерального бюджета будет направлено более 2,4 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

По мнению губернатора Игоря Рудени, ввод нового здания для Бежецкой ЦРБ - важный проект для всего северо-востока тверского региона.

Строительство больницы планируется завершить в 2025 году. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В настоящее время выполнено устройство стен и перекрытий 1,2,3 этажей, гидроизоляция и утепление стен подвала, обустройство пристенного дренажа.

Общая площадь стационара, рассчитанного на 130 мест, составит 17,5 тыс. кв. м. Строительство нового корпуса позволит расширить спектр услуг, увеличи т ь количество процедур и операций в ЦРБ.

Медучреждение будет включать в себя взрослый и детский стационары, диагностическое отделение с кабинетами лучевой диагностики, отделение акушерства и патологии беременности, клинико-диагностическую лабораторию, две операционных, а также административные помещения. Предусмотрено создание вертолётной площадки.

Сейчас Бежецкая ЦРБ, помимо своего района, обслуживает жителей Сандовского, Весьегонского, Лесного, Краснохолмского округов, Молоковского, Максатихинского, Сонковского, Кесовогорского и Бежецкого районов.