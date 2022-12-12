В Тверской области максимальное пособие на детей от 8 до 17 лет получают родители 11 тысяч школьников

При назначении пособия применяются критерии нуждаемости семьи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет в максимальном размере в Тверской области получают родители 11 060 школьников, сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

Сумма такой максимальной выплаты составляет 100% прожиточного минимума ребёнка ( в нашем регионе это 13 606 рублей).

Напомним, размер выплаты зависит от доходов родителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребёнка в регионе. Если при назначении пособия в базовом размере (50% от прожиточного минимума) доход на одного человека в семье оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума, выплату увеличивают до 75%. Если с учётом этого средний доход семьи по-прежнему не дотягивает до прожиточного минимума, Пенсионный фонд устанавливает пособие в максимальном размере - 100% регионального прожиточного минимума ребёнка.

При назначении пособия применяются критерии нуждаемости, которые наряду с доходами включают принадлежащее семье имущество.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.

В ПФР также напоминают, что с 1 января 2023 года вводится единое пособие на детей и беременных женщин, которое заменит шесть действующих мер поддержки (включая выплаты в связи с рождением или усыновлением ребёнка, выплаты до достижения ребёнком 3 лет, а также выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет). Пособие будет предоставлять Социальный фонд России.