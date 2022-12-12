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НовостиОбщество12 декабря 2022 15:35

В Тверской области максимальное пособие на детей от 8 до 17 лет получают родители 11 тысяч школьников

Сумма такой максимальной выплаты составляет 13 606 рублей
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
При назначении пособия применяются критерии нуждаемости семьи.

При назначении пособия применяются критерии нуждаемости семьи.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет в максимальном размере в Тверской области получают родители 11 060 школьников, сообщает Тверское отделение Пенсионного фонда РФ.

Сумма такой максимальной выплаты составляет 100% прожиточного минимума ребёнка ( в нашем регионе это 13 606 рублей).

Напомним, размер выплаты зависит от доходов родителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребёнка в регионе. Если при назначении пособия в базовом размере (50% от прожиточного минимума) доход на одного человека в семье оказывается меньше среднедушевого прожиточного минимума, выплату увеличивают до 75%. Если с учётом этого средний доход семьи по-прежнему не дотягивает до прожиточного минимума, Пенсионный фонд устанавливает пособие в максимальном размере - 100% регионального прожиточного минимума ребёнка.

При назначении пособия применяются критерии нуждаемости, которые наряду с доходами включают принадлежащее семье имущество.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.

В ПФР также напоминают, что с 1 января 2023 года вводится единое пособие на детей и беременных женщин, которое заменит шесть действующих мер поддержки (включая выплаты в связи с рождением или усыновлением ребёнка, выплаты до достижения ребёнком 3 лет, а также выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет). Пособие будет предоставлять Социальный фонд России.