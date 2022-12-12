В Тверской области продолжает работу горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров

Можно проконсультироваться относительно качества новогодних подарков - сладких и не только. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области продолжает работу специальная горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также по выбору новогодних подарков.

До 16 декабря включительно специалисты Роспотребнадзора отвечают на вопросы, касающиеся детской одежды, обуви, игрушек, питания и книг; дают рекомендации по выбору карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков; в случае необходимости помогают в оформлении претензии в адрес продавца.

Телефоны горячей линии: (4822) 32-00-02, 32-35-98. Позвонить можно в будние дни с 09:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00).

Телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8 800-555-49-43 (звонок бесплатный).