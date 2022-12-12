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НовостиОбщество12 декабря 2022 15:10

Музей Победы приглашает проголосовать за новогодние открытки, созданные жителями Тверской области

Участники конкурса изобразили, как встречали Новый год во время войны
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Работа участника из Тверской области Дмитрия Алексеева. Фото: Музей Победы, victorymuseum.ru

Работа участника из Тверской области Дмитрия Алексеева. Фото: Музей Победы, victorymuseum.ru

Музей Победы приглашает проголосовать за новогодние открытки, созданные жителями Тверской области. Творческие работы представлены на виртуальной выставке Международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы».

Познакомиться с открытками, которые нарисовали жители Тверской области, можно на сайте Музея Победы. До 15 декабря интернет-пользователи могут поддержать авторов понравившихся работ и проголосовать за них. Набравшим наибольшее количество голосов вручат «Приз зрительских симпатий».

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте музея 16 декабря. Церемония награждения победителей пройдет 23 декабря в Музее Победы.

Участники конкурса изобразили, как встречали Новый год во время войны, украшали ёлку, делали игрушки своими руками.

«Наиболее активными конкурсантами по традиции стали самые юные художники. Дети 6-11 лет нарисовали более 12 тысяч рисунков, посвящённых встрече Нового года в годы Великой Отечественной войны», - поделились организаторы,