Работа участника из Тверской области Дмитрия Алексеева. Фото: Музей Победы, victorymuseum.ru

Музей Победы приглашает проголосовать за новогодние открытки, созданные жителями Тверской области. Творческие работы представлены на виртуальной выставке Международного конкурса «Нарисуй «Ёлку Победы».

Познакомиться с открытками, которые нарисовали жители Тверской области, можно на сайте Музея Победы. До 15 декабря интернет-пользователи могут поддержать авторов понравившихся работ и проголосовать за них. Набравшим наибольшее количество голосов вручат «Приз зрительских симпатий».

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте музея 16 декабря. Церемония награждения победителей пройдет 23 декабря в Музее Победы.

Участники конкурса изобразили, как встречали Новый год во время войны, украшали ёлку, делали игрушки своими руками.

«Наиболее активными конкурсантами по традиции стали самые юные художники. Дети 6-11 лет нарисовали более 12 тысяч рисунков, посвящённых встрече Нового года в годы Великой Отечественной войны», - поделились организаторы,