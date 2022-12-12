В Твери сотрудники 12 организаций получают заработную плату ниже МРОТ

В администрации обсудили самые низкие зарплаты Фото: администрация Твери

В администрации Твери состоялось плановое заседание межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины.

В совещании приняли участие представители администрации города, Межрайонных инспекций ФНС России №№10 и 12, Фонда социального страхования Российской Федерации, Центра занятости населения города Твери, Государственной инспекции труда в Тверской области, УФССП России по Тверской области.

На комиссию были приглашены представители 21 юридического лица города. Из них сотрудники 12 организаций получают заработную плату ниже установленного минимального размера оплаты труда (МРОТ), еще 9 организаций являются должниками по налогам.

Например, в одном из медицинских центров в Заволжье средняя заработная плата работников в соответствии с отчетными документами составляет чуть более 5000 рублей. Это значительно ниже МРОТ, который на сегодняшний день составляет 15 279 рублей. Самая низкая оплата труда - 500 рублей - оказалась на предприятии, производящем спецодежду, 10 тысяч 658 рублей - в организации, занимающейся розничными онлайн-продажами. Как объяснили представители организаций, такая ситуация объясняется неполной занятостью работников и соразмерной оплатой их труда отработанному времени.

По итогу члены комиссии призвали работодателей пересмотреть отношение к формированию заработной платы и в дальнейшем привести зарплату работников в соответствие с размером МРОТ.

Информацию о принятых мерах руководители должны представить до конца года в департамент экономического развития администрации Твери.