Житель Тверской области зарезал знакомого в фотомастерской

Подозреваемого задержали по "горячим следам" Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области предъявлено обвинение мужчине 1988 года рождения. Его подозревают в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, 10 декабря 2022 года мужчина, находясь в помещении фотомастерской, расположенной на первом этаже многоквартирного дома в поселке Новозавидовский, зарезал знакомого, 1963 года рождения. От полученных в шею ран потерпевший скончался на месте происшествия.

Полицейскими подозреваемый был задержан по "горячим следам". Следователем произведен осмотр места преступления, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Расследование продолжается.