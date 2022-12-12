За выходные в Тверской области произошло 15 ДТП

Водитель иномарки скончалась на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

На территории Тверской области в период с 9 по 11 декабря произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 человека погибли (в том числе 1 ребенок) и 18 пострадали (из них 2 детей).

Так, смертельная авария произошла в 11:49 утра 10 декабря на улице Дорошихинская в Твери. Водитель автомобиля "Хендай Солярис" не учла дорожные и метеорологические условия, потеряла управление и столкнулась с автобусом "HIGER", который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель "Хендай Солярис" погибла на месте происшествия.