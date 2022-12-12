Юноши из Тверской области принесли присягу Преображенского полка в Москве

Церемония принесения присяги состоялось в Зале Славы Музея Победы. Фото: предоставлено ПТО

В московском Музее Победы торжественно принесли присягу 200 новобранцев 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Среди них есть и юноши из нашего региона.

- Личный состав почетного караула неизменно отличают образцовое исполнение воинского долга, высочайший профессионализм и великолепная строевая выучка. Мы гордимся тем, что в Отдельном батальоне из года в год проходят службу лучшие представители молодого поколения из Тверской области, - считает губернатор Игорь Руденя.

Церемония состоялась в Зале Славы музея, где на мраморных пилонах высечены имена почти 12 тысяч Героев Советского Союза и России. В этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет.

154-й отдельный комендантский Преображенский полк является основным подразделением почетного караула вооруженных сил, дислоцированных в Москве. Обеспечивает проведение официальных мероприятий с участием Президента России и Председателя Правительства РФ, участвует в военных парадах и других торжественных событиях государственного значения. Также полк сопровождает ритуалы встреч и проводов глав иностранных делегаций.