Дорожная техника вышла убирать снег на улицах Твери

Последствия ночного снегопада 12 декабря Фото: Виктория ТУШКОВА

В ночь на 12 декабря Тверь завалило снегом, который к утру перешел в ледяной дождь. Дороги превратились в мягкую кашу, под которой - вода и лед.

Днем администрация Твери сообщила, что для борьбы с последствиями непогоды на улицы вышла дорожная техника.

Работает 30 единиц снегоуборочной техники МУП "ЖЭК". В первую очередь чистят и обрабатывают аварийно-опасные участки - мосты, магистрали, перекрестки. Тротуары убирают 140 дворников.

Особое внимание уделяется обработке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также тротуарам вблизи социально значимых объектов города.

- Дорожные службы в постоянном режиме отслеживают информацию о погодных условиях и их краткосрочные прогнозы. Численность дежурной смены работников и техники устанавливается в зависимости от объёмов выпавшего снега и ряда других природных факторов, - сообщили в администрации Твери.

Будьте внимательны и осторожны на дорогах, пропускайте пешеходов.