В Тверской области на расчистке дорог от снега задействовали 349 машин спецтехники

В регионе, как сообщает областное правительство, расчищают дороги после обильных осадков. Фото: ПТО

В Тверской области на расчистке региональных и межмуниципальных дорог вышло 349 единиц техники: 158 комбинированных дорожных машин, 66 автогрейдеров, 76 тракторов с навесным оборудованием и другие машины. Это информация от пресс-службы правительства региона.

Также сообщается, что при необходимости количество техники может быть увеличено до 500 машин.

За минувшие сутки израсходовано 2283 кубических метра песчано-соляной смеси.

Мониторинг дорожной обстановки ведется круглосуточно. Диспетчерская служба Дирекции территориального дорожного фонда взаимодействует с подрядными организациями, автотранспортными предприятиями, службами МЧС и ГИБДД.

Дорожные службы Тверской области были переведены на усиленный режим работы накануне снегопада.

«Горячая» телефонная линия Дорфонда принимает сообщения о ситуации на региональных и межмуниципальных дорогах. Номер телефона - 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56. Все обращения оперативно передаются в обслуживающие организации.

По вопросам содержания улично-дорожной сети города Твери следует обращаться в администрацию города Твери, федеральных трасс М-9 «Балтия», М-10 «Россия», Р-132 «Золотое кольцо» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – в ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов и поселков – в администрации соответствующих муниципальных образований.