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НовостиОбщество12 декабря 2022 7:53

В деревне Тверской области восстановили уличное освещение

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В деревне электричество восстановили после проверки

В деревне электричество восстановили после проверки

Фото: Мария ЛЕНЦ

Конаковской межрайонной прокуратурой проведена проверка информации об отсутствии в деревне Сажино Селиховского сельского поселения стационарного уличного освещения.

В ходе проверки установлено, что бездействие органов местного самоуправления создает угрозу безопасности дорожного движения.

Прокуратурой главе муниципалитета внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, уличное освещение в деревне восстановлено.