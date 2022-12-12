В деревне Тверской области восстановили уличное освещение

В деревне электричество восстановили после проверки Фото: Мария ЛЕНЦ

Конаковской межрайонной прокуратурой проведена проверка информации об отсутствии в деревне Сажино Селиховского сельского поселения стационарного уличного освещения.

В ходе проверки установлено, что бездействие органов местного самоуправления создает угрозу безопасности дорожного движения.

Прокуратурой главе муниципалитета внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, уличное освещение в деревне восстановлено.