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НовостиПроисшествия12 декабря 2022 7:33

86-летнюю пенсионерку из Тверской области мошенники обманули на 900 000 рублей

Звонивший представился сотрудником полиции
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули женщину на 900 000 рублей

Мошенники обманули женщину на 900 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 86-летняя жительница Ржева и сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам пожилой женщины, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что её дочь совершила ДТП, и по её вине пострадали люди. Чтобы помочь родственнице избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить 900 000 рублей.

Пенсионерка отдала деньги курьеру, а потом позвонила дочери и узнала, что с ней всё в порядке и никакой аварии не было.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.