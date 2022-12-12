86-летнюю пенсионерку из Тверской области мошенники обманули на 900 000 рублей

Мошенники обманули женщину на 900 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 86-летняя жительница Ржева и сообщила, что стала жертвой мошенников. По словам пожилой женщины, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что её дочь совершила ДТП, и по её вине пострадали люди. Чтобы помочь родственнице избежать уголовной ответственности, необходимо заплатить 900 000 рублей.

Пенсионерка отдала деньги курьеру, а потом позвонила дочери и узнала, что с ней всё в порядке и никакой аварии не было.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.