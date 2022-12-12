В районах Тверской области произошли частичные отключения электроэнергии

Жители районов остались без света из-за погоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

12 декабря 2022 года в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в ряде муниципальных образований региона. Обстановка находится на контроле ведомства.

Информацию о ходе восстановления электроснабжения в регионе можно получить на бесплатной прямой линии "Россети Центр" - 8-800-220-0-220.

Напомним, что в Тверской области ухудшились погодные условия. Возможно налипание мокрого снега и ледяного дождя. Спасатели напоминают жителям о соблюдении правил безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). Единый "телефон доверия" Главного управления МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.