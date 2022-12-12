СК возбудил уголовное дело после смертельного случая с рабочим на заводе в Тверской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту ЧП на заводе в Торжке Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

ЧП произошло 27 ноября 2022 года на заводе в Торжке. На территории пандуса погрузки склада готовой продукции мужчина, управляя вилочным погрузчиком, наехал на подсобного рабочего. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, изучены видеозаписи с камер наблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего.