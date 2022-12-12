Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём Конституции Российской Федерации

Губернатор поздравил жителей региона с Днём Конституции РФ. Фото: ПТО

12 декабря 1993 года в России всенародным голосованием была принята Конституция РФ. Этот день в календаре был объявлен государственным праздником. 12 декабря 2022 года губернатор Игорь Руденя поздравил жителей тверского региона с Днём Конституции Российской Федерации.

- В положениях Основного закона нашей страны отражены фундаментальные ценности народа России. Благодаря непрерываемой связи и преемственности поколений сформировался наш уникальный культурный код и национальные традиции. Это следование многовековым семейным и духовным устоям, уважение к человеку труда и старшему поколению, бережное отношение к родному языку и выдающейся культуре, память о подвиге нашего народа во имя свободы и целостности России, искренняя любовь к Родине, верность присяге и гражданскому долгу. Наш народ всегда демонстрировал сплоченность, взаимовыручку, верность высоким нравственным ориентирам, твердость и решительность при защите Отечества. Опираясь на Основной закон, мы продолжаем уверенное, поступательное развитие нашей страны, последовательное укрепление социально-экономической сферы. Жители Тверской области вносят значительный вклад в решение этих общегосударственных задач, - отмечено в тексте поздравления от главы региона.

Игорь Руденя пожелал жителям Верхневолжья "успешной реализации намеченных планов и новых достижений во имя родного края и нашей великой Отчизны".

Напомним, что в течение 12 лет с 1993 года - момента принятия Конституции - 12 декабря был выходным днем. Рабочим он стал с 2005-го.

Подробнее о принятии Конституции РФ и празднике читайте в материале "Комсомольской правды".