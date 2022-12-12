Тело мужчины найдено в сгоревшем деревенском доме в Тверской области

Жилой дом сгорел в Вышневолоцком округе Фото: Мария ОСИПОВА

В Вышневолоцком городском округе устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, 1980 года рождение. Тело погибшего было обнаружено в ходе тушения пожара в доме в деревне Быстрое.

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по данному факту проводится процессуальная проверка.

На место выезжал следователь СК. С целью установления точной причины и условий пожара назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти человека.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.