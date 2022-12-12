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НовостиОбщество12 декабря 2022 5:32

После ночного снегопада в Твери начался ледяной дождь

Будьте внимательны и осторожны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Будьте осторожны на дорогах

Будьте осторожны на дорогах

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Твери в ночь на 12 декабря прошел обильный снегопад, который к утру сменился ливнем.

Накануне об ухудшении погодных условий предупреждали синоптики и МЧС.

Из-за дождя и оттепели, сейчас на улице +1 градус (днем до +4), снег покрылся плотным настом.

- Машины буксуют в нерасчищенных дворах. Тротуаров просто нет. Магистральные улицы скользкие, эпизодически плохо расчищены. Тротуары убраны только в центре, а в спальных районах, откуда и следует начинать уборку, дикая заброшенность, - сообщают читатели.

Ходить по улице, действительно, сложно. А если уж вышли, то будьте осторожны! Под снегом - вода, местами - сильная гололедица.

Особую внимательность следует проявить участникам дорожного движения.