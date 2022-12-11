Ветеринары из Твери спасали животных в освобождённом Мариуполе

Ветеринары после завершения третьего дня работы... Фото: VK/doctor_ai_oi

Ветеринары из Твери три дня работали в освобождённом Мариуполе, оказывая необходимую помощь животным.

На странице в ВК «Ветклиника Доктор Ай и Ой», доктора опубликовали отчёт о своей поездке и работе.

В Мариуполь ветеринары из Твери поехали не с пустыми руками. Они закупили необходимые медикаменты, а по дороге объединились с коллегами из Череповца.

Вот несколько цитат из отчёта.

«Мы начали работать, наш 1-ый день. Много боли от того, что мы увидели и то, что рассказывают люди».

«2 - ой день в военно-полевых условиях проводим операции и консультации. Я никогда не работала в таких условиях, но это очень большой опыт. 5 часов сна, 14 часов работы с 30 минутным перекусом за целый день. Люди идут и идут, несут своих животных, соседских, тех кого вытащили из пожара и из под развалов. После операций мы выдавали каждому попоны, воротники, обработки от глистов и блох, приглашали на завтра подойти за кормом для питомца, записывали на вакцинации... На сегодня мы прооперировали 50 животных».

«3-ий день нашей миссии. Сегодня мы работали на левом берегу. У нас была полная запись...

Сегодня мы прооперировали 36 животных, много крупных собак, провели химиотерапию Чижику и мастэктомию кошке.

Мы безумно устали, но остались довольными, что смогли хоть кому-то помочь».

В завершение ветеринары резюмируют:

1 день: 63 операции, 1 консультация 2 день: 50 операций, 5 консультаций 3 день: 36 операций, 5 консультаций, 1 химиотерапия.

4,5 тонный гуманитарного груза...

Проект "Гуманитарно-ветеринарная помощь животным Донбасса" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов РФ и на добровольные пожертвования частных лиц.