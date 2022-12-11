В Калязинском районе при тушении пожара обнаружен труп женщины

ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области с пожарища.

Сегодня, 11 декабря, во время тушения пожара в одном из домов села Селищи Калязинского района Тверской области, были обнаружены останки женщины 1976 года рождения.

Для установления обстоятельств гибели 46-летней гражданки, на место выехал следователь Кашинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.

После проведения необходимых экспертиз, станет ясно, будет или нет возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины.