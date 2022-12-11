Жители Тверской области могут проверить себя в знании Конституции России

Тест заработает с 12 декабря. Фото: сайт Гражданин.дети.рф

12 декабря, в День Конституции, ровно в 00:00 по московскому времени, на сайте «Гражданин.дети» станет активным тест на знание Конституции России. Любой гражданин от 12 лет и старше может попробовать пройти его.

Естественно, участвовать смогут и жители Тверской области.

Акцию проводит общественное движение «Гражданин». Инициатива направлена на повышение правовой грамотности населения, мотивацию общества к изучению гражданского строя Российской Федерации и выполнению конституционных обязанностей.

За 6 лет существования акции ее участниками стали более 4 миллионов человек.