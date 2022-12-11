Участковые из Зубцова выявили факт фиктивной постановки на учёт иностранной гражданки

За прописку иностранки жителю Зубцова светит до трёх лет за решёткой. Фото: Василий ХОДАРЕВ

Участковые уполномоченные полицейские из Зубцова зафиксировали факт незаконной постановки на учёт иностранной гражданки.

Ими установлено, что местный ранее судимый безработный местный житель зарегистрировал на своей жилплощади гражданку иностранного государства, заведома зная, что она не будет проживать в его доме.

В итоге возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Наказание - штраф в размере от 100 000 до 500 000 рублей, либо лишение свободы на срок до трёх лет.