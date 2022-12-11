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НовостиПроисшествия11 декабря 2022 9:00

СКР выясняет обстоятельство гибели на пожаре мужчины в Молоковском районе Тверской области

Тело погибшего обнаружено в деревне Бели
Олег ХАДАЕВ
Фото СУ СК РФ по Тверской области с места происшествия.

Фото СУ СК РФ по Тверской области с места происшествия.

Краснохолмским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организована проверка по факту обнаружения на пожарище в доме расположенном в деревне Бели Молоковского района, тела мужчины 1973 года рождения.

Следователь выезжал на место для сбора фактов и доказательств о пожаре и гибели человека.

Когда станет известна точная причина гибели 49-летнего мужчины, тогда и будет принято решение открывать или нет уголовное дело.