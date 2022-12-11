Главное управление МЧС России по Тверской области, в связи с ухудшением погодных условий, призвало граждан к бдительности

Исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области подполковник внутренней службы Алексей Семёнов

Главное управление МЧС России по Тверской области, ссылаясь на прогноз Тверского гидрометцентра, выпустило обращение к жителям региона.

С предостережением выступил исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области подполковник внутренней службы Алексей Семёнов. В частности он отметил:

- В Тверскую область пришел комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, в результате которых увеличивается риск образования нештатных ситуаций: отключение электроэнергии из-за налипания снежных масс на проводах, увеличение количества ДТП, а также увеличиваются происшествия на водных объектах.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям нашего региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности.

Резкое ухудшение погоды ожидается в ночь на 12 декабря 2022 года.