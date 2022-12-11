Новобранцы Преображенского полка из Тверской области приняли присягу в Музее Победы в Москве

Во время принесения присяги в музее Победы. Фото: «Музей Победы»

Новобранцы Преображенского полка из Тверской области приняли участие в торжественном ритуале приведения к Военной присяге.

По многолетней традиции присяга прошла в зале Славы музея Победы в Москве.

Более 200 новобранцев из Москвы и Московской области, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Смоленской, Тверской областей Центрального федерального округа России стали солдатами.

На торжественном мероприятии присутствовало командование полка, родные новобранцев, предсавители ветеранских и общественных организаций и воспитанники «Юнармии».

154-й отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием Президента и Председателя правительства России как на территории страны, так и за рубежом, а также ритуалов встреч и проводов глав иностранных, государственных, правительственных и военных делегаций во время их официальных визитов в страну, возложение венков на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», военных парадов и других мероприятий государственного значения.