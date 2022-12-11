В Тверской области за сутки произошло 11 пожаров

11 раз пожарные выезжали на тушения.
Фото: Виктория ТУШКОВА
По данным на 6:00 утра 11 декабря, за минувшие сутки в Тверской области произошло 11 пожаров.
ГУ МЧС России по Тверской области сообщает, что подразделения сил пожаротушения выезжали для борьбы с огнём в следующие населённые пункты региона:
- деревня Никольское Старицкого района;
- дом на улице Хромова в Твери;
- на улицу 15 лет Октября в Твери;
- на улицу 1-й Красной Слободы в Твери;
- деревня Житищи Бежецкого района;
- деревня Апокинь Селижаровского муниципального округа;
- село Ведное Рамешковского муниципального округа;
- деревня Сосновка в Ржевском районе;
- деревня Селищи в Калязинском районе.
Так же пожарные дважды выезжали на ликвидацию горения мусора.
Два раза специалисты МЧС вызывались для ликвидации последствий двух ДТП.