В Тверской области за сутки произошло 11 пожаров

11 раз пожарные выезжали на тушения. Фото: Виктория ТУШКОВА

По данным на 6:00 утра 11 декабря, за минувшие сутки в Тверской области произошло 11 пожаров.

ГУ МЧС России по Тверской области сообщает, что подразделения сил пожаротушения выезжали для борьбы с огнём в следующие населённые пункты региона:

- деревня Никольское Старицкого района;

- дом на улице Хромова в Твери;

- на улицу 15 лет Октября в Твери;

- на улицу 1-й Красной Слободы в Твери;

- деревня Житищи Бежецкого района;

- деревня Апокинь Селижаровского муниципального округа;

- село Ведное Рамешковского муниципального округа;

- деревня Сосновка в Ржевском районе;

- деревня Селищи в Калязинском районе.

Так же пожарные дважды выезжали на ликвидацию горения мусора.

Два раза специалисты МЧС вызывались для ликвидации последствий двух ДТП.