В Твери мужчина расплатился в магазине найденной банковской картой, и теперь его ждет суд

Мужчина, воспользовавшийся чужой банковской картой, в полиции сознался в содеянном. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери 32-летняя женщина потеряла свою банковскую карту, однако не заблокировала её и вскоре ей пришло уведомление о списании более 5000 рублей. Кто-то нашел ее карту и расплатился ею за продукты в одном из магазинов города.

Сотрудники уголовного розыска при помощи записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке, вычислили воспользовавшегося чужой картой человека. Он оказался местным жителем.

В полиции мужчина признал свою вину, пояснив, что после оплаты найденной банковской картой в магазине выбросил её.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полиция напоминает: если вы нашли банковскую карту, то в соответствии со статьей 227 Гражданского кодекса РФ обязаны уведомить о находке потерявшего её человека или его близких. Если же владелец пластиковой карты вам неизвестен, необходимо заявить о находке в полицию или отделение банка.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта.

Помните, что использование денег с утерянной или похищенной банковской карты - преступление. При этом не имеет значение, какая денежная сумма и каким образом была списана с банковской карты.