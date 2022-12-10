В Твери легковой автомобиль врезался в автобус

Легковушка влетела в автобус. Фото: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Ольга Нестеренко/ скриншот

10 декабря в Твери легковой автомобиль влетел в автобус. Соответствующее видео от проезжавшего мимо водителя появилось в паблике "Подслушано у водителей. Тверь".

В комментариях к посту указали, что эта ДТП случилась в микрорайоне "Юность" на улице Дорошихинская.

В областном ГУ МЧС, чьи сотрудники также выезжали на эту аварию, место ДТП подтвердили и уточнили, что автобус ехал без пассажиров и столкнулся с легковушкой около дома № 10. По поводу водителя и возможных пассажиров в легковом автомобиле пока информации нет. На видео видно, что легковушка сильно пострадала. Кроме того, на место прибыла бригада медиков.

В комментариях к посту также сообщается, что там опасный поворот, водителям надо быть особо внимательными в этом месте.

От областного УГИБДД какой-либо информации по этому ДТП на момент написания новости не было.