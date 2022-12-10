Житель Твери отметил 100-летний юбилей

Леонид Николаевич живет в Твери с супругой с 2002 года. Фото: Александр ЖМУЛИН

10 декабря исполнилось 100 лет участнику Великой Отечественной войны, жителю Твери Леониду Николаевичу Смелову. Со знаменательной датой фронтовика поздравил губернатор Игорь Руденя.

- За Вашими плечами подвиг победы над Германией и Японией, героический фронтовой путь в годы Великой Отечественной войны. Мужеством, ратным трудом Вашего поколения были сохранены свобода и независимость нашей Отчизны, которыми свято дорожит наш народ, - отмечено в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Леонид Николаевич в 1941-ом был призван в стройбат на строительство авиационных полос в одном из сел Хабаровского края. В 1944 году его направили в Европу в составе мостостроительного батальона 3-его Белорусского фронта.

Леонид Николаевич Смелов также поучаствовал в разгроме Японии в Манчжурии в составе 2-ого Дальневосточного фронта. После служил в Комсомольске - на Амуре, на острове Сахалин.

В 1951 году Леонид Николаевич был направлен в Академию тыла и снабжения в город Калинин, в 1954 году – на службу в ракетную дивизию на должность заместителя командира дивизиона по снабжению в город Николаев Украинской ССР, затем – в город Бендеры Молдавской ССР. В 1964 году был демобилизован в звании подполковника.

Семья долгое время проживала в Кишинёве. В 2002 году Леонид Николаевич с супругой переехал в Тверь.