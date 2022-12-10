Открыт кастинг на конкурс красоты «Мисс Тверь – 2023»

Мисс Тверь-2022 стала Дарья Румянцева. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери объявлено о кастинге на конкурс красоты «Мисс Тверь» в следующем году. Напомним, что это звание в 2022-м получила Дарья Румянцева.

Претендовать на корону первой красавицы столицы Верхневолжья могут девушки в возрасте от 16 до 23 лет, ростом не менее 170 см. Также претендентки должны быть незамужними, без татуировок, не иметь фотографий и видео с собой эротического содержания в общем доступе.

Кастинги назначены на 14 декабря в 16:00 и 24 декабря в 12:00 в офисе модельного агентства New Fashion Look в Твери по адресу: улицы Московская, 26.

Телефон для записи: 75-19-19.