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НовостиОбщество10 декабря 2022 9:21

В центре Твери открылась Рождественская ярмарка

22 домика-ларька установлены на улице Трехсвятской
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Рождественская ярмарка традиционно открыта на улице Трехсвятской.

Рождественская ярмарка традиционно открыта на улице Трехсвятской.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери на участке улице Трехсвятской со стороны улицы Новоторжской до бульвара Радищева заработиала традиционная Рождественская ярмарка. Там для торговли различными сувенирами. украшениями и другими праздничными товарами установлены 22 домика, стилизованные под деревенские.

Ярмарка продлится до 8 января. Она будет открыта каждый день, кроме 1 января. Время работы: с 11 до 20 часов.

О том, сколько там стоит аренда и других нюансах Рождественской ярмарки, читайте в материале "КП"-Тверь".