В центре Твери открылась Рождественская ярмарка

Рождественская ярмарка традиционно открыта на улице Трехсвятской. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери на участке улице Трехсвятской со стороны улицы Новоторжской до бульвара Радищева заработиала традиционная Рождественская ярмарка. Там для торговли различными сувенирами. украшениями и другими праздничными товарами установлены 22 домика, стилизованные под деревенские.

Ярмарка продлится до 8 января. Она будет открыта каждый день, кроме 1 января. Время работы: с 11 до 20 часов.

О том, сколько там стоит аренда и других нюансах Рождественской ярмарки, читайте в материале "КП"-Тверь".