Тело мужчины обнаружено в горевшем доме в Тверской области

Проводится доследственная проверка. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Вышнем Волочке в доме, где случился пожар, обнаружен труп. Сотрудники местного отделения СУ СК РФ по Тверской области проводят доследственную проверку по данному факту.

Пресс-служба регионального следственного управления сообщила, что в горевшем доме найдено тело мужчины 1976 года рождения.

Следователь осмотрел место происшествия. Назначено проведение пожарно-технической экспертизы для установления причины пожара. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.