В Тверской области мужчина хотел вернуть дочке телефон, но стал жертвой мошенника

Полиция ищет мошенника. Фото: Ольга Крыльцова

В Кимрах мужчина 1977 года рождения стал жертвой мошенника. В областном УМВД сообщили подробности.

Несовершеннолетняя дочь этого мужчины потеря смартфон во время прогулки. Гражданин в надежде вернуть телефон разместил в соцсетях объявление, где обещал нашедшему заплатить деньги. Через некоторое время ему позвонил незнакомец и сообщил, что нашел телефон и готов вернуть его после получения вознаграждения.

Мужчина поверил ему и в качестве вознаграждения отправил незнакомцу через ближайший банкомат 4000 рублей на указанный номер телефона. Однако выяснилось, что это обман - смартфон никто не привез, а звонивший перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Расследование продолжается.

Полицейские вновь обращаются к жителям Верхневолжья быть бдительными и предпринимать все необходимые меры для сохранения своих сбережений. Не доверяйте звонкам от незнакомцев.