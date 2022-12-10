В Тверской области к 10 декабря за сутки коронавирусом заболел 21 человек

Ещё 21 человек в регионе заразился коронавирусом. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

По данным регионального оперштаба, на 10 декабря в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 21 человек. О таком же количестве заразившихся сообщалось и сутками ранее.

Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 179 315 случаев заражения коронавирусом.

175 896 заразившихся излечились от инфекции, из них 25 человек выздоровели за прошедшие сутки. На сегодняшний день на карантине - 648 граждан.

Госпитализированы за сутки пять человек.

2771 человек скончался от COVID-19 с начала пандемии. За минувшие сутки никто не умер.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 417 874, в том числе за последние сутки – 1720.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.