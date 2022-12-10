В Твери открывается православный кинофестиваль «Колокол света»

Фестиваль проходит в Доме народного творчества. Фото: ОДНТ

10 декабря в Твери проходит V открытый областной православный кинофестиваль «Колокол света». Он посвящен 450-летию обретения мощей преподобного Ефрема Новоторжского.

В конкурсной программе представлены игровые, документальные, научно-популярные, анимационные, экспериментальные, музыкальные фильмы от детских и взрослых кино и видеостудий и отдельных авторов из 17 муниципалитетов Верхневолжья – Твери, Торжка, Ржева, ЗАТО Озерный и других.

Лучший фильм будет удостоен Гран-При фестиваля.

Оценивать работы видеостудий и отдельных авторов будут ведущие специалисты кино и видеотворчества Тверской области, представители духовенства.

Посетить мероприятие могут все желающие.

Кинофестиваль открывается в 10:00 на площадке областного Дома народного творчества (пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, 3).

В 16:00 – закрытие кинофестиваля, награждение победителей и участников.