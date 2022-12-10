В Твери на ипподроме открылся платный каток

В Твери на ипподроме открыт платный каток. Фото: VK/Каток "Губернский"

9 декабря ближе к вечеру на тверском ипподроме открылся каток "Губернский". Он платный.

В группе катка в соцсети сообщается, что он открыт в четверг, пятницу и субботу с 16:00 до 22:00, а в воскресенье с 12:00 до 22:00.

Билет для детей в возрасте от трёх до 12 лет стоит 100 рублей, для взрослых - 200 рублей.

Прокат коньков за один час стоит 50 рублей. Заточка коньков (1 пара) - 250 рублей.

Обо всех катках, где можно зимой покататься в Твери, читайте в материале "КП"-Тверь" далее по ссылке.