Прощание с многолетним ректором ТвГУ Алексеем Кудиновым состоится в Воскресенском соборе Твери

Отпевание и прощание с Алексеем Кудиновым пройдет в Воскресенском кафедральном соборе. Фото: Александр ЖМУЛИН

9 декабря на 86 году жизни скончался доктор физико-математических наук, профессор, Почетный ректор Тверского госуниверситета, заслуженный деятель науки РФ, Почетный гражданин Тверской области Алексей Кудинов. Объявлены дата и место прощания с ним.

Церемония прощания состоится 12 декабря в 11:00 в Воскресенском кафедральном соборе на улице Баррикадной Твери.

Алексей Кудинов приехал в Тверь из Сибири. Он много лет - с 1986-го по 2007 год - был ректором Тверского государственного университета.