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НовостиОбщество10 декабря 2022 6:28

Прощание с многолетним ректором ТвГУ Алексеем Кудиновым состоится в Воскресенском соборе Твери

Он умер в пятницу
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Отпевание и прощание с Алексеем Кудиновым пройдет в Воскресенском кафедральном соборе.

Отпевание и прощание с Алексеем Кудиновым пройдет в Воскресенском кафедральном соборе.

Фото: Александр ЖМУЛИН

9 декабря на 86 году жизни скончался доктор физико-математических наук, профессор, Почетный ректор Тверского госуниверситета, заслуженный деятель науки РФ, Почетный гражданин Тверской области Алексей Кудинов. Объявлены дата и место прощания с ним.

Церемония прощания состоится 12 декабря в 11:00 в Воскресенском кафедральном соборе на улице Баррикадной Твери.

Алексей Кудинов приехал в Тверь из Сибири. Он много лет - с 1986-го по 2007 год - был ректором Тверского государственного университета.

Ушел из жизни Почетный ректор ТвГУ Алексей Кудинов. Фото: Тверской государственный университет

Ушел из жизни Почетный ректор ТвГУ Алексей Кудинов. Фото: Тверской государственный университет