Из горящего дома в Твери эвакуировали 17 человек

Огнеборцы сработали оперативно и чётко. Фото: МЧС

Ранним утром 10 декабря произошел пожар в доме на улице 15 лет Октября в Твери. На место происшествия выехали отделения пожарно-спасательных частей № 1, 2, 4, 72, СПТ, АСС Тверской области, оперативная группа Главного управления МЧС России по Тверской области.

В итоге из горящего дома пожарные эвакуировали 17 человек. Все они в порядке, от госпитализации отказались.

Как сообщила сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России, в 07:09 была объявлена локализация пожара, к 07:28 его полностью погасили.

Причину пожара еще предстоит выяснить.