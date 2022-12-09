Выпущена аудиокнига о 60 кавалерах ордена Славы, связанных с тверской землей

В Тверской области выпущена аудиокнига о боевом пути, подвигах и судьбах 60 Полных кавалеров ордена Славы. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Тверской области выпущена аудиокнига «Троекратная Слава». Это сборник очерков о боевом пути, подвигах и судьбах 60 полных кавалерах ордена Славы, связанных с Верхневолжьем.

Тексты о них написали известные тверские деятели Вячеслав Воробьев и Валерий Смирнов.

Доктор культурологии, доктор географических наук, кандидат исторических наук, профессор Вячеслав Воробьев, к сожалению, не дожил до выхода аудиосборника - он скончался 12 ноября 2022 года.

Аудиокнига передана в библиотеки региона и размещена в открытом доступе.

Книга подготовлена в рамках проекта «Межрегиональная историко-поисковая экспедиция «Воздушные рабочие войны. Калининский фронт», который реализует общественная организация «Тверичи». Проект поддержали правительство Тверской области и Общественная палата региона, Тверское региональное отделение «Поисковое движение России», Фонд президентских грантов.