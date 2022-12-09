В Тверской области работает 57 народных дружин

Среди дружинников есть и девушки. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области в региональный реестр народных дружин включено 57 организаций. Общая численность народных дружинников - 354 человека.

В 2022 году они привлекались для охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, а также помогали полицейским патрулировать территорию. По статистике правительства Тверской области, при участии дружинников было пресечено более 200 административных правонарушений. А также дружинники помогли задержать находящегося в розыске гражданина.

Вопросами работы дружинников уже интересовалась "КП"-Тверь". О том, как работают тверские дружинники, рассказали они сами. Кстати, По информации тверской полиции, народным дружинникам в Твери за участие в охране правопорядка производится почасовая оплата: около 200 рублей в час.

Кроме дружинников к охране правопорядка привлекались казачьи общества. С начала 2022 года в этой работе было задействовано около 200 представителей казачьих организаций. Они помогли пресечь 11 административных правонарушений.