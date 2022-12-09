В Твери появилось ещё три "умных перекрёстка"

Число умных светофоров с кнопками вызова для пешеходов в Твери увеличилось на три. Фото: Виктория ТУШКОВА

Ещё три "умных перекрёстка" начали работу в Твери: на пересечении улиц Ефимова и Софьи Перовской, на пересечении проспекта Калинина и бульвара Ногина и на перекрёстке Софьи Перовской - Беляковский переулок.

О преимуществах новой системы рассказали в компании "СпецДорПроект".

Перекрёсток Ефимова и Софьи Перовской. Теперь, по словам специалистов, дорога тут свободна даже в утренний час-пик (этот перекрёсток действительно был раньше серьёзно перегружен в часы, когда люди едут на работу и возвращаются домой).

- Мы сократили время ожидание для машин и пешеходов в среднем в 2 раза, - отмечают в "СпецДорПроекте".

Раньше ожидание зелёного сигнала длилось около 142 секунд. Теперь ночью по улице Софьи Перовской в прямом направлении для машин горит зелёный, а по улице Ефимова работает принцип вызывной фазы: зелёный включается, если подъедет машина, через 6-10 секунд. Для пешеходов установлены кнопки вызова, которыми нужно пользоваться вечером и ночью.

Перекрёсток проспекта Калинина и бульвара Ногина. Машины и пешеходы тратят теперь в среднем в 2 раза меньше времени на ожидание: средняя длина цикла в час пик уменьшилась со 140 секунд до 80-90, а в обычное время до 50-60 секунд. Добавили левую стрелку для поворота.

Перекрёсток Софьи Перовской - Беляковский переулок. Теперь здесь есть обоюдная прямоходная фаза, чтобы сократить длительность цикла. Установлены левоповоротные стрелки для двух направлений. Время ожидания для всех как в дневное, так и в ночное время удалось сократить.