В Тверской области по делу о коррупции арестован заместитель директора департамента госкомпании

Уголовным делом занимаются тверские следователи. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственное управление СК РФ по Тверской области расследует уголовное дело в отношении заместителя директора Департамента строительства и реконструкции госкомпании «Российские автомобильные дороги». Фигурант обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

- По версии следствия, в период с 8 сентября по 5 декабря 2022 года заместитель директора Департамента строительства и реконструкции ГК «Российские автомобильные дороги» получил от представителя коммерческой организации (в отношении которого следственными органами также расследуется уголовное дело), взятку в виде денег в особо крупном размере, - уточнили в областном следственном управлении.

Сообщается, что фигурант успел получить часть взятки - 19 миллионов 500 тысяч рублей. Общая же суммы взятки, по версии следствия, должна была составить 29 миллионов рублей. За это замдиректора департамента госкомпании должен был посодейстовать взяткодателю в решении возникших вопросов в рамках ранее заключенного договора на оказание услуг по рубке леса и корчевке пней.

Уголовное дело возбуждено следственным органом по материалам, предоставленным УФСБ России по Тверской области.

Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого преступления. По ходатайству следователя Следственного комитета судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время продолжается проведение следственных и процессуальных действий.